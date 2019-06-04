04.06.2019, 21:44
В России может появиться новый вид алиментов
ИА «Ореанда-Новости». Минюст предлагает ввести новый вид алиментов. Уже готов соответствующий проект.
Так, родителей могут обязать платить дополнительные алименты на детей, которые проживают отдельно. При этом отмечается, что эти алименты будут выплачиваться, если суд признает, что дети нуждаются в обеспечении жильём или улучшении условий проживания.
В документе Минюста сказано, что взыскать алименты можно будет только, если их получатель будет находиться в «трудной жизненной ситуации», а плательщик будет трудоспособным.
Так, родителей могут обязать платить дополнительные алименты на детей, которые проживают отдельно. При этом отмечается, что эти алименты будут выплачиваться, если суд признает, что дети нуждаются в обеспечении жильём или улучшении условий проживания.
В документе Минюста сказано, что взыскать алименты можно будет только, если их получатель будет находиться в «трудной жизненной ситуации», а плательщик будет трудоспособным.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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