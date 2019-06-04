Так, родителей могут обязать платить дополнительные алименты на детей, которые проживают отдельно. При этом отмечается, что эти алименты будут выплачиваться, если суд признает, что дети нуждаются в обеспечении жильём или улучшении условий проживания.В документе Минюста сказано, что взыскать алименты можно будет только, если их получатель будет находиться в «трудной жизненной ситуации», а плательщик будет трудоспособным.