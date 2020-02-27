27.02.2020, 11:18
В России муж судьи устроил резню и покончил с собой
ИА «Ореанда-Новости». Житель Липецка напал с ножом на жену, которая работает мировым судьёй, и на двоих детей. В результате инцидента один ребёнок погиб. Об этом сообщила информационная служба СК России.
Сообщается, что в ночь на 27 февраля в полицию поступил звонок от женщины. Позвонившая сообщила, что её супруг нанёс её дочерям одиннадцати и четырёх лет и ей ножевые ранения в квартире по улице Стаханова.
Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции обнаружили в квартире тело четырёхлетнего ребёнка. Мать и сестру погибшего ребёнка доставили в медицинское учреждение с тяжёлыми ранениями. В настоящий момент они находятся в реанимации. У женщины и девочки проникающие ранения живота и груди.
Окола дома найдено тело супруга женщины 1984 года рождения. Он являлся работником центра продаж зарубежного автоконцерна.
Возбуждено уголовное дело.
Предполагается, что мужчина поссорился с женой, после чего причинил ей и детям ножевые ранения, затем осуществил попытку поджечь квартиру, а позже покончил с собой.
Сообщается, что в ночь на 27 февраля в полицию поступил звонок от женщины. Позвонившая сообщила, что её супруг нанёс её дочерям одиннадцати и четырёх лет и ей ножевые ранения в квартире по улице Стаханова.
Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции обнаружили в квартире тело четырёхлетнего ребёнка. Мать и сестру погибшего ребёнка доставили в медицинское учреждение с тяжёлыми ранениями. В настоящий момент они находятся в реанимации. У женщины и девочки проникающие ранения живота и груди.
Окола дома найдено тело супруга женщины 1984 года рождения. Он являлся работником центра продаж зарубежного автоконцерна.
Возбуждено уголовное дело.
Предполагается, что мужчина поссорился с женой, после чего причинил ей и детям ножевые ранения, затем осуществил попытку поджечь квартиру, а позже покончил с собой.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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