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Сообщается, что в ночь на 27 февраля в полицию поступил звонок от женщины. Позвонившая сообщила, что её супруг нанёс её дочерям одиннадцати и четырёх лет и ей ножевые ранения в квартире по улице Стаханова.В настоящий момент они находятся в реанимации. У женщины и девочки проникающие ранения живота и груди.Возбуждено уголовное дело.Предполагается, что мужчина поссорился с женой, после чего причинил ей и детям ножевые ранения, затем осуществил попытку поджечь квартиру, а позже покончил с собой.