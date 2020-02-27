ИА «Ореанда-Новости»Житель Липецка напал с ножом на жену, которая работает мировым судьёй, и на двоих детей. В результате инцидента один ребёнок погиб. Об этом сообщила информационная служба СК России. 

Сообщается, что в ночь на 27 февраля в полицию поступил звонок от женщины. Позвонившая сообщила, что её супруг нанёс её дочерям одиннадцати и четырёх лет и ей ножевые ранения в квартире по улице Стаханова. 

Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции обнаружили в квартире тело четырёхлетнего ребёнка. Мать и сестру погибшего ребёнка доставили в медицинское учреждение с тяжёлыми ранениями. В настоящий момент они находятся в реанимации. У женщины и девочки проникающие ранения живота и груди. 

Окола дома найдено тело супруга женщины 1984 года рождения. Он являлся работником центра продаж зарубежного автоконцерна. 

Возбуждено уголовное дело. 

Предполагается, что мужчина поссорился с женой, после чего причинил ей и детям ножевые ранения, затем осуществил попытку поджечь квартиру, а позже покончил с собой. 