14.02.2020, 14:46
В России мужчина убил сына с аутизмом и покончил с собой
ИА «Ореанда-Новости». Житель Краснодара зарезал сына, имевшего лёгкую форму аутизма, и покончил с собой. Об этом рассказывается в материале издания "Комсомольская правда", которое ссылается на представителя правоохранительных органов.
Криминалисты, исследовавшие место убийства, сообщают, что на теле убитого ребёнка найдены следы нескольких ножевых ранений в области ключицы и шеи. У мужчины была "размозжена грудная клетка".
По информации от следственного комитета, трагедия случилась 31 января. В тот день мать мальчика сообщила полиции о его пропаже. Она утверждает, что вечером муж взял с собой мальчика и куда-то ушёл. Мужчина взял с собой паспорт, но не стал брать свидетельства о рождении ребёнка. Мать переживала за сына, поскольку, в связи с расстройством, он тяжело переносил стрессовые ситуации.
Женщина также сообщила, что её супруг прислал видео. В нем говорилось, что он намерен навредить ребёнку. По информации от "Комсомольской правды", тело мужчины тридцати трёх лет и шестилетнего сына обнаружили 1 февраля рядом с психиатрической больницей, в которой работает мать ребёнка. Тела нашёл местный житель.
Криминалисты, исследовавшие место убийства, сообщают, что на теле убитого ребёнка найдены следы нескольких ножевых ранений в области ключицы и шеи. У мужчины была "размозжена грудная клетка".
По информации от следственного комитета, трагедия случилась 31 января. В тот день мать мальчика сообщила полиции о его пропаже. Она утверждает, что вечером муж взял с собой мальчика и куда-то ушёл. Мужчина взял с собой паспорт, но не стал брать свидетельства о рождении ребёнка. Мать переживала за сына, поскольку, в связи с расстройством, он тяжело переносил стрессовые ситуации.
Женщина также сообщила, что её супруг прислал видео. В нем говорилось, что он намерен навредить ребёнку. По информации от "Комсомольской правды", тело мужчины тридцати трёх лет и шестилетнего сына обнаружили 1 февраля рядом с психиатрической больницей, в которой работает мать ребёнка. Тела нашёл местный житель.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии