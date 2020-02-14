Криминалисты, исследовавшие место убийства, сообщают, что на теле убитого ребёнка найдены следы нескольких ножевых ранений в области ключицы и шеи. У мужчины была "размозжена грудная клетка".Женщина также сообщила, что её супруг прислал видео. В нем говорилось, что он намерен навредить ребёнку. По информации от "Комсомольской правды", тело мужчины тридцати трёх лет и шестилетнего сына обнаружили 1 февраля рядом с психиатрической больницей, в которой работает мать ребёнка. Тела нашёл местный житель.