ИА «Ореанда-Новости». Число резюме увеличилось в России на 23% на фоне коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службах сервисом «Авито.Работа» и HeadHunter.

Категорийный менеджер сервиса «Авито.Работа» Дмитрий Пучков рассказал, что многие резюме включают пункт о частичной занятости или почасовой оплате. Соискателям приходится задумываться о вариантах подработки.

Количество резюме на сайтах и сервисах по подбору персонала и поиску работы за март увеличилось от 12 до 23%. Также отмечается, что на 61% выросло число вакансий по сравнению с мартом прошлого года. Это объясняется тем, что сейчас особенно необходимы курьеры, комплектовщики и грузчики.