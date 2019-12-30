Специалистами ЦНИИ было проведён анализ количества обращения несовершеннолетних в медучреждения.Данные были взяты за период с 2000 года по 2018 год.Ориентировочно в 2,7 раза чаще врачи стали диагностировать у детей случаи ожирения. почти в 2 раза чаще - слабую свёртываемость крови и признаки инсулинозависимого сахарного диабета. Случаи аллергического ринита и церебрального паралича диагностируют в 1,5 раза чаще, чем в 2000 году.



