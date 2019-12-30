30.12.2019, 22:18
В России наблюдается рост заболеваемости детей
ИА «Ореанда-Новости». В России наблюдается рост заболеваемости детей. Специалистами ЦНИИ было проведён анализ количества обращения несовершеннолетних в медучреждения.
Данные были взяты за период с 2000 года по 2018 год. Общий процент заболеваемости увеличился на 19% до отметки в 2205 случаев на каждую 1 тысячу детей в возрасте млаже 14 лет. Ориентировочно в 2,7 раза чаще врачи стали диагностировать у детей случаи ожирения. почти в 2 раза чаще - слабую свёртываемость крови и признаки инсулинозависимого сахарного диабета. Случаи аллергического ринита и церебрального паралича диагностируют в 1,5 раза чаще, чем в 2000 году.
В интервью с издательством «RT. На русском» врач-педиатр Кирилл Калистратов указал, что повышение заболеваемости детей может означать не только плохой иммунитет, но и улучшение качества диагностики заболеваний.
Данные были взяты за период с 2000 года по 2018 год. Общий процент заболеваемости увеличился на 19% до отметки в 2205 случаев на каждую 1 тысячу детей в возрасте млаже 14 лет. Ориентировочно в 2,7 раза чаще врачи стали диагностировать у детей случаи ожирения. почти в 2 раза чаще - слабую свёртываемость крови и признаки инсулинозависимого сахарного диабета. Случаи аллергического ринита и церебрального паралича диагностируют в 1,5 раза чаще, чем в 2000 году.
В интервью с издательством «RT. На русском» врач-педиатр Кирилл Калистратов указал, что повышение заболеваемости детей может означать не только плохой иммунитет, но и улучшение качества диагностики заболеваний.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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