03.12.2019, 16:43
В России наблюдается спад грамотности школьников
ИА «Ореанда-Новости». В России наблюдается спад грамотности школьников, сообщает издательство «Коммерсант».
Исследование проводилось специалистами Федерального института оценки качества образования в рамках программы PISA-2018. По результатам исследования выяснилось, что российские школьники меньше читают художественную литературу, изучают математику и естественные науки. В тестировании участвовали 600 тысяч учеников, из которых 7 тысяч приходятся на российских подростков.
Стоит отметить, что подобные исследования проводятся 1 раз в 3 года среди 15-летних. Прошлые результаты показывали увеличение грамотности школьников.
Исследование проводилось специалистами Федерального института оценки качества образования в рамках программы PISA-2018. По результатам исследования выяснилось, что российские школьники меньше читают художественную литературу, изучают математику и естественные науки. В тестировании участвовали 600 тысяч учеников, из которых 7 тысяч приходятся на российских подростков.
Стоит отметить, что подобные исследования проводятся 1 раз в 3 года среди 15-летних. Прошлые результаты показывали увеличение грамотности школьников.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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