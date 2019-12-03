Федерального института оценки качества образования в рамках программы PISA-2018. По результатам исследования выяснилось, что российские школьники меньше читают художественную литературу, изучают математику и естественные науки. В тестировании участвовали 600 тысяч учеников, из которых 7 тысяч приходятся на российских подростков.





Исследование проводилось специалистамиСтоит отметить, что подобные исследования проводятся 1 раз в 3 года среди 15-летних.