ИА «Ореанда-Новости». В Центре подготовки космонавтов находятся четыре индийских кандидата в космонавты. Здесь они приступили к тренировкам, заявлено на сайте компании "Главкосмос". 

Заявлено, что кандидаты будут готовиться к полёту в течение года. Подготовка включает медико-биологическую и комплексную подготовку. 

Потенциальным космонавтам предложат изучить системы корабля "Союз". Также их обучат тому, как правильно действовать, если произойдут нештатные ситуации в различных климатогеографических зонах. Заявлено, что подготовка преимущественно будет проходить в Подмосковье на базе Центра подготовки космонавтов. 

Контракт на подготовку индийских кандидатов в космонавты был подписан в июле 2019 года.