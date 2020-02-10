10.02.2020, 13:38
В России началась тренировка кандидатов из Индии на пилотируемый полёт
ИА «Ореанда-Новости». В Центре подготовки космонавтов находятся четыре индийских кандидата в космонавты. Здесь они приступили к тренировкам, заявлено на сайте компании "Главкосмос".
Заявлено, что кандидаты будут готовиться к полёту в течение года. Подготовка включает медико-биологическую и комплексную подготовку.
Потенциальным космонавтам предложат изучить системы корабля "Союз". Также их обучат тому, как правильно действовать, если произойдут нештатные ситуации в различных климатогеографических зонах. Заявлено, что подготовка преимущественно будет проходить в Подмосковье на базе Центра подготовки космонавтов.
Контракт на подготовку индийских кандидатов в космонавты был подписан в июле 2019 года.
Заявлено, что кандидаты будут готовиться к полёту в течение года. Подготовка включает медико-биологическую и комплексную подготовку.
Потенциальным космонавтам предложат изучить системы корабля "Союз". Также их обучат тому, как правильно действовать, если произойдут нештатные ситуации в различных климатогеографических зонах. Заявлено, что подготовка преимущественно будет проходить в Подмосковье на базе Центра подготовки космонавтов.
Контракт на подготовку индийских кандидатов в космонавты был подписан в июле 2019 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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