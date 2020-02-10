Заявлено, что кандидаты будут готовиться к полёту в течение года. Подготовка включает медико-биологическую и комплексную подготовку.Заявлено, что подготовка преимущественно будет проходить в Подмосковье на базе Центра подготовки космонавтов.Контракт на подготовку индийских кандидатов в космонавты был подписан в июле 2019 года.