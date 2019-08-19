ИА «Ореанда-Новости» 19 августа в России вступили в силу новые правила ввоза овощей и фруктов, а также цветов.

Теперь через границу можно провозить не более 5 килограмм овощей и фруктов без оформления фитосанитарной документации в ручной клади и багаже. При превышении установленного веса необходимо предъявить специальные фитосанитарные сертификаты. Если же их нет, продукты подлежат возвращению обратно либо уничтожению за счёт их владельца.

Новые правила также касаются ввоза цветов. Отныне без оформления специальных документов на территорию страны можно ввозить не более трёх букетов, количество цветков в каждом из которых не должно превышать 15.