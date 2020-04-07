ИА «Ореанда-Новости». ФМБА приступило к испытаниям ещё трёх препаратов для лечения пациентов с коронавирусом. Пресс-служба Федерального медико-биологического агентства уточнила, что эффективность трёх препаратов будет проверяться на людях с COVID-19.

Сравнительные клинические испытания препаратов «Гидроксихлорин», «Мефлохин» и «Калидавир» начнутся в ГНЦ ФМБЦ имени Бурназяна. Для того чтобы провести тест потребуется письменное согласие пациента, заражённого коронавирусом.

Схема лечения коронавирусом на основе «Мефлохина» представлена 28 марта. Как отметила глава ФМБА Вероника Скворцова, этот препарат изначально создан для лечения малярии. Однако он показал эффективность в борьбе COVID-19.