ИА «Ореанда-Новости». 22 августа в уральской части Российской Федерации стартуют международные учения вооружённых сил «Мирная миссия - 2018».





Генерал-лейтенант Александр Лапин, являющийся командующим войсками Центрального военного округа, сообщил средствам массовой информации, что учения пройдут на территории Урала с 22 по 29 августа. Местом проведения антитеррористических учений станет полигон в Чебаркуле Челябинской области. Вооружённые силы стран – членов Шанхайской организации сотрудничества примут участие в штабных действиях.



Подразделения сухопутных войск и авиации России, Казахстана, Таджикистана, Китая, Индии и Пакистана будут отрабатывать совместные действия при проведении антитеррористических операций. В качестве наблюдателей на учения приглашена делегация из Узбекистана. Всего в манёврах примут участие более 3000 военнослужащих и около 500 единиц боевой техники как сухопутной, так и авиационной.





Сообщается, что представители всех стран, принимающих участие в учениях, уже прибыли в Челябинскую область. С российской стороны будет задействовано 1300 военных, более 300 единиц военной техники.





Торжественное открытие международный военных учений в России состоится 24 августа, а 29 учения войдут в активную фазу – танковые соединения будут отрабатывать современные приёмы боевых действий, в том числе «танковую карусель».



Представитель департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России рассказал, что суть данной методики боя заключается в том, что большое количество танков выезжают из укрытий по очерёдности и начинают вести огонь, а затем снова возвращаются на свои позиции. Такой способ ведения боя позволяет дезориентировать противника.





Россия будет представлена на учениях мотострелковыми и артиллерийскими подразделениями, уральским танковым соединением, группировкой авиации Центрального военного округа и группировкой военно-транспортной и дальней авиации Главного командования Воздушно-космических сил.





Китай прислал на совместные учения более 700 военнослужащих, из них - 200 лётчиков военно-воздушных сил Народно-освободительной армии.



На Урале авиация Китая будет отрабатывать методы десантирования, воздушной разведки, а также нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям.



Индия отправила на «Мирную миссию – 2018» 300 военнослужащих, а из Казахстана на Урал прибыло 200 представителей вооружённых сил республики.





Напомним, что первые международные учения стран Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия - 2018» состоялись в 2003 году на территории Китая и Казахстана. Предыдущие учения прошли в 2016 году в Киргизстане. Проходят манёвры один раз в два года.