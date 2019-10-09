09.10.2019, 00:20
В России начинается разработка новой системы оплаты труда медицинским работникам
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин поручил разработать новую систему оплаты труда медицинским работникам до 20 сентября 2020 года.
Данное Распоряжение было опубликовано на сайте Правительства РФ сегодня, 8 октября. Ответственным за разработку системы оплаты труда и введением новшества назначен Дмитрий Медведев. До 20 сентября следующего года необходимо представить идеи по внедрению новой отраслевой системе заработных плат для медицинских работников и о суммах минимальной оплаты труда.
В срок до 31 декабря 2019 года Дмитрий Медведев должен будет подойти к президенту РФ с докладом о внесении изменений в Трудовой кодекс, которые касаются требований к отраслевым системам оплаты труда.
Данное Распоряжение было опубликовано на сайте Правительства РФ сегодня, 8 октября. Ответственным за разработку системы оплаты труда и введением новшества назначен Дмитрий Медведев. До 20 сентября следующего года необходимо представить идеи по внедрению новой отраслевой системе заработных плат для медицинских работников и о суммах минимальной оплаты труда.
В срок до 31 декабря 2019 года Дмитрий Медведев должен будет подойти к президенту РФ с докладом о внесении изменений в Трудовой кодекс, которые касаются требований к отраслевым системам оплаты труда.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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