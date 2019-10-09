Данное Распоряжение было опубликовано на сайте Правительства РФ сегодня, 8 октября.До 20 сентября следующего года необходимо представить идеи по внедрению новой отраслевой системе заработных плат для медицинских работников и о суммах минимальной оплаты труда.В сроккоторые касаются требований к отраслевым системам оплаты труда.