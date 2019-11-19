19.11.2019, 19:29
В России начнут премировать врачей за ранее выявление рака
ИА «Ореанда-Новости».Со следующего года российских врачей, которые выявили рак на ранней стадии, будут премировать. Законопроект о премировании прошёл третье чтение в Государственной думе.
Закон вступит в силу с 01.01.2020 года. Из государственного бюджета будут выделены дополнительные деньги на стимулирующие выплаты медицинским сотрудникам, которые в ходе профилактических осмотров или диспансеризации, смогут определить ранние стадии онкологических заболеваний. Подобная формулировка опубликована на сайте Государственной думы.
Также в законопроекте указано, что расходы на высокотехнологическую помощь больным теперь будут выделяться из федерального бюджета без привязки к ФОМС.
Закон вступит в силу с 01.01.2020 года. Из государственного бюджета будут выделены дополнительные деньги на стимулирующие выплаты медицинским сотрудникам, которые в ходе профилактических осмотров или диспансеризации, смогут определить ранние стадии онкологических заболеваний. Подобная формулировка опубликована на сайте Государственной думы.
Также в законопроекте указано, что расходы на высокотехнологическую помощь больным теперь будут выделяться из федерального бюджета без привязки к ФОМС.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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