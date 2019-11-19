Закон вступит в силуИз государственного бюджета будут выделены дополнительные деньги на, которые в ходе профилактических осмотров или диспансеризации, смогут определить ранние стадии онкологических заболеваний. Подобная формулировка опубликована на сайте Государственной думы.Также в законопроекте указано, чтобез привязки к ФОМС.