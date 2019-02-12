ИА «Ореанда-Новости». Срок службы четверти лифтов по всей России подходит к концу, в связи с чем правительство страны разрабатывает план по их замене. По данным газеты «Известия», идею включить этот пункт в один из национальных проектов поддержал Минпромторг.

Национальный лифтовой союз предложил властям включить план по замене подъёмников в нацпрограмму «Жильё и городская среда».

Министерство строительства подсчитало, что замена всех вышедших и срока службы лифтов обойдётся бюджету страны почти в 200 миллиардов рублей. На данный момент в России функционируют 433 тысяч подъемных механизмов. четверть из них (это порядка 110 тысяч механизмов) отработали свой срок службы. Для лифтов он равен 25 годам.

Ситуация с ветхими лифтами в стране требует решений. В начале текущего года в подмосковных Химках в 23-этажном доме бизнес-класса отключили все четыре лифта – все механизмы лифтов пришли в непригодность, хотя проработали всего четыре года. Управляющая компания отказалась за собственные средства ремонтировать лифты и предложила жильцам скинуться и профинансировать замену механизмов. Это вызвало недовольство жильцов, вспыхнул конфликт.

Управляющая компания в свою очередь не безосновательно «выключила» лифты в доме – было решено перестраховаться. В 2016 году из-за ненадлежащего обслуживания лифтов в Москве из-за крушения подъёмника погибла женщина с ребёнком. Это произошло в элитном столичном комплексе «Алые паруса».

Ежегодно в стране устаревает порядка десяти тысяч подъемников, а денег на их замену не хватает.

Национальный лифтовой союз разработал ряд решений о государственной поддержке отрасли, они были направленны правительству. По информации "Известий", в аппарате вице-премьера Виталия Мутко проинформировали, что многие предложения уже сейчас обсуждаются.

Минпромторг «поддерживает инициативы по включению в национальный проект, а также «в программы капитального ремонта мероприятий по замене лифтов, отработавших срок службы». Однако там отметили, что динамично развиваться лифтовая отрасль сможет лишь в случае стимулирования спроса на российскую продукцию. Лифтовики также предлагают при замене использовать подъёмники отечественного производства. Ранее Дмитрий Медведев уже обсуждал этут тему с лифтовиками Щербицкого завода. С его слов, ежегодно в стране в домах устанавливается около 40 тысяч подъёмников, около 70 процентов из них произведены на отечественных заводах. Он заявил, что российские производители способны покрыть полный объём потребностей в подъёмниках. Однако он отметил, что необходимо следить за ситуаций с недобрососевтной конкуренцией и устранять её.

Изначально лифтовые фирмы предлагали взымать дополнительные средства у населения. С этой целью они посоветовали правительству прописать в квитанциях за коммунальные услуги отдельной строкой «Техническое обслуживание лифтов» (по аналогии с вывозом мусора). В правительстве эту идею не одобрили.