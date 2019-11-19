ИА «Ореанда-Новости». Первый учебник по новой прикладной науке – деструктологии – выпустили в России, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что пособие разработали в Московском государственном лингвистическом университете. Завлаборатории деструктологии МГЛУ профессор Роман Силантьев рассказал, что в учебнике перечислены методы борьбы с «деструктивными угрозами в духовной сфере». Речь идёт о коммерческих культах, религиозных сектах и деструктивных субкультурах.



Пособие предназначено для чиновников, сотрудников правоохранительных органов, педагогов и духовных лиц, которые будут проходить курсы повышения квалификации в университете.