09.12.2019, 09:05
В России нашли способ сделать сделку купли-продажи автомобилей безопаснее
ИА «Ореанда-Новости». Жителям России дадут разрешение продавать и покупать автомобили через портал госуслуг, заявляет "Коммерсант".
Максимом Паршиным, занимающим пост главы Минкомсвязи, сказано, что услуга станет доступна пользователям, которые пройдут регистрацию на сайте госуслуг. Он заявил об автоматическом заполнении данных продавца и покупателя, а также о том, что участникам сделки не понадобится ехать в ГИБДД. Помимо этого, им было сказано о том, что у покупателя появится возможность узнать информацию об автомобиле.
Представитель Минкомсвязи отметил, что в будущем сделки купли-продажи будут осуществляться безопаснее и быстрее. Однако о том, когда будет запущен сервис, он не сообщил.
Максимом Паршиным, занимающим пост главы Минкомсвязи, сказано, что услуга станет доступна пользователям, которые пройдут регистрацию на сайте госуслуг. Он заявил об автоматическом заполнении данных продавца и покупателя, а также о том, что участникам сделки не понадобится ехать в ГИБДД. Помимо этого, им было сказано о том, что у покупателя появится возможность узнать информацию об автомобиле.
Представитель Минкомсвязи отметил, что в будущем сделки купли-продажи будут осуществляться безопаснее и быстрее. Однако о том, когда будет запущен сервис, он не сообщил.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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