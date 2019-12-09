Максимом Паршиным, занимающим пост главы Минкомсвязи, сказано, что услуга станет доступна пользователям, которые пройдут регистрацию на сайте госуслуг. Он заявил об автоматическом заполнении данных продавца и покупателя, а также о том, что участникам сделки не понадобится ехать в ГИБДД. Помимо этого, им было сказано о том, что у покупателя появится возможность узнать информацию об автомобиле.Представитель Минкомсвязи отметил, что в будущем сделки купли-продажи будут осуществляться безопаснее и быстрее. Однако о том, когда будет запущен сервис, он не сообщил.