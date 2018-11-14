ИА «Ореанда-Новости». Со слов заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), в России не хватает колоний для осуждённых экс-представителей правоохранительных органов. Количество осуждённых силовиков настолько возросло, что несмотря на открытие двух таких колоний, мест там уже нет – они переполнены.

Возросшее количество осужденных силовиков требует создания новых специализированных колоний для их содержания, заявил Валерий Максименко, замглавы ФСИН. Что касается двух новых открытых колоний для осуждённых силовиков – «они уже заполнены». Об этом замглава ФСИН сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Максименко сообщает, что количество колоний для простых людей в стране сокращается, а для бывших правоохранителей, наоборот, приходится открывать новые.



«Есть колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов и приравненных к ним. Я скажу больше. Количество колоний для простых людей, которые не связаны с правоохранительными органами, сокращается и сокращено значительно. Но резко увеличивается количество колоний для бывших сотрудников. В этом году мы две открыли, и они уже заполнены. Надо открывать больше», — сказал Максименко.

Со слов руководителя, в стране прослеживается тенденция – садят силовиков, в связи с этим приходится открывать всё новые и новые колонии.

«Видимо идёт борьба с коррупцией, идёт очищение, или что-то ещё», — предположил он.

По рассказам Валерия Максименка, в 2012 году, когда он пришёл работать в систему ФСИН, в колониях отбывали наказание около миллиона заключенных, сейчас их 472 тысячи, то есть более чем в два раза меньше.

12,2 тысячи человек в 2017 году признали виновными в совершении коррупционных преступлений, из них бывшими сотрудниками органов охраны правопорядка оказалось 1,3 тысячи человек, согласно данным Генпрокуратуры по состоянию на апрель 2018 года.

Каждый 14-й человек – чиновником (сотрудником госорганов или структур местного самоуправления). 108 осужденных оказались депутатами региональных парламентов и выборных органов местного самоуправления.