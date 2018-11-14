В России не хватает колоний для осуждённых силовиков: заполняются быстрее, чем их строят
ИА «Ореанда-Новости». Со слов заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), в России не хватает колоний для осуждённых экс-представителей правоохранительных органов. Количество осуждённых силовиков настолько возросло, что несмотря на открытие двух таких колоний, мест там уже нет – они переполнены.
Возросшее количество осужденных силовиков требует создания новых специализированных колоний для их содержания, заявил Валерий Максименко, замглавы ФСИН. Что касается двух новых открытых колоний для осуждённых силовиков – «они уже заполнены». Об этом замглава ФСИН сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Максименко сообщает, что количество колоний для простых людей в стране сокращается, а для бывших правоохранителей, наоборот, приходится открывать новые.
«Есть колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов и приравненных к ним. Я скажу больше. Количество колоний для простых людей, которые не связаны с правоохранительными органами, сокращается и сокращено значительно. Но резко увеличивается количество колоний для бывших сотрудников. В этом году мы две открыли, и они уже заполнены. Надо открывать больше», — сказал Максименко.
Со слов руководителя, в стране прослеживается тенденция – садят силовиков, в связи с этим приходится открывать всё новые и новые колонии.
«Видимо идёт борьба с коррупцией, идёт очищение, или что-то ещё», — предположил он.
По рассказам Валерия Максименка, в 2012 году, когда он пришёл работать в систему ФСИН, в колониях отбывали наказание около миллиона заключенных, сейчас их 472 тысячи, то есть более чем в два раза меньше.
12,2 тысячи человек в 2017 году признали виновными в совершении коррупционных преступлений, из них бывшими сотрудниками органов охраны правопорядка оказалось 1,3 тысячи человек, согласно данным Генпрокуратуры по состоянию на апрель 2018 года.То есть каждый девятый осужденный за коррупцию оказался сотрудником органов охраны правопорядка. Каждый 14-й человек – чиновником (сотрудником госорганов или структур местного самоуправления). 108 осужденных оказались депутатами региональных парламентов и выборных органов местного самоуправления.
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