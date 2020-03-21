ИА «Ореанда-Новости» . Российское министерство финансов планирует сделать нулевой ставку таможенных платежей на импортные медицинские препараты. Об этом сообщает издание «РИА Новости» со ссылкой на заявление министра Антона Силуанова.

В ходе совещания российского кабмина представитель Министерства финансов сообщил о решении ведомства обнулить ставку таможенной пошлины на ввоз на территорию Российской Федерации медицинских препаратов и лекарственных средств.

Ранее в интервью для телевизионного канала «Россия 24» Силуанов отметил, что все обязательства министерства будут выполнены, невзирая на сложившуюся в стране ситуацию.