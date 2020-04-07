ИА «Ореанда-Новости». Почти 30 процентов компаний в России отправили своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск, пишет «МК».



Работодатели пошли на такую меру на фоне пандемии коронавируса. Отмечается, что ещё 22 процента компаний собираются сделать это в ближайшем будущем.



Ещё 21 процент работодателей были вынуждены снизить зарплаты сотрудникам, а 35 процентов намерены сделать это в ближайшее время.