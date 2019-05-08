Отмечается, что инвалидов, участников ВОВ, а также тех, кто работал на объектах противовоздушной обороны в период войны, осталось 75 тысяч 495 человек.Всего же в России проживают 1,2 миллиона инвалидов и ветеранов ВОВ, а также приравненных к ним лиц. В ПФР отметили, что их пенсия достигает 43,5 тысяч рублей.