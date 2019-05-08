08.05.2019, 19:09
В России осталось меньше 76 тысяч участников Великой Отечественной войны
ИА «Ореанда-Новости». Сегодня в стране осталось около 75,5 тысяч человек, которые участвовали в Великой отечественной войне, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные Пенсионного фонда.
Отмечается, что инвалидов, участников ВОВ, а также тех, кто работал на объектах противовоздушной обороны в период войны, осталось 75 тысяч 495 человек.
Всего же в России проживают 1,2 миллиона инвалидов и ветеранов ВОВ, а также приравненных к ним лиц. В ПФР отметили, что их пенсия достигает 43,5 тысяч рублей.
Отмечается, что инвалидов, участников ВОВ, а также тех, кто работал на объектах противовоздушной обороны в период войны, осталось 75 тысяч 495 человек.
Всего же в России проживают 1,2 миллиона инвалидов и ветеранов ВОВ, а также приравненных к ним лиц. В ПФР отметили, что их пенсия достигает 43,5 тысяч рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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