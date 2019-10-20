ИА «Ореанда-Новости». С профессиональным праздником ветеранов и работающих в дорожном хозяйстве поздравил Путин.

Текст с поздравлениями опубликован на сайте Кремля.

Президент отметил высокую квалификацию работников сферы, знание своего дела и мастерство. Важность дорожной отрасли нельзя преуменьшить, ведь от её развития зависит развитие регионов и экономики страны в целом.

Лидер государства поблагодарил за улучшение качества жизни людей, за постоянное развитие и открытие новых доступных и безопасных объектов.

День «дорожника» отмечается ежегодно в третье воскресенье октября. К поздравлениям от главы государства присоединился Медведев. Кроме того, тёплые слова в адрес работников дорожной сферы также шлют главы регионов и городов страны.