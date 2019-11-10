ИА «Ореанда-Новости». С профессиональным праздником сотрудников поздравил глава МВД.

Владимир Колокольцев поздравил сотрудников ведомства с профессиональным праздником. Он опубликовал поздравление на официальном сайте МВД.

В воскресенье, 10 ноября, в стране отмечается День сотрудников органов внутренних дел. Министр отметил, что праздник в этом году вполне заслуженный, так как сотрудники добились достойных результатов работы.

Колокольцев также перечислил наиболее приоритетные направления работы ведомства, на которые нужно затратить больше сил. В список вошёл экстремизм, киберпреступность, коррупция, наркотические вещества и нелегальные мигранты. Глава МВД призвал коллектив в компетентности и ответственности.

Также он выразил сожаление и отдал дань памяти погибшим во время исполнения своего долга.

Праздник отмечается ежегодно с 1962 года. Под современным названием он продолжает существовать уже 8 лет. В обширный коллектив сотрудников МВД на данный момент входят примерно 900 тысяч человек.