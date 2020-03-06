ИА «Ореанда-Новости». Сенатор от крымского региона Сергей Цеков усомнился в реальной способности украинских властей возобновить поставки воды в Крым. Он заявил, что это предложение является показателем здравой позиции, однако сомнения в реальной способности решения этого вопроса всё же есть.

По мнению Цекова, новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который ранее и выступил за возобновление поставок воды Киевом в Крым, подвергнется атаке со стороны националистов Украины. Поэтому есть вероятность, что через некоторое время Шмыгаль попытается дезавуировать заявление.

Также своё мнение по данной ситуации выразил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Он заявил, что данное решение будет выгодным для обеих сторон, поэтому нужно приветствовать подобные шаги.

Ранее Денис Шмыгаль выступил за возобновление подачи воды в Крым, так как это территория Украины, там живут украинцы, и не имеет смысла «не подавать воду на Украину».