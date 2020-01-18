18.01.2020, 15:00
В России озвучили расходы государства на борьбу с курением
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты Центра развития здравоохранения школы управления «Сколково» озвучили сумму расходов государства на борьбу с курением.
В год Россия тратит более 1,3 триллионов рублей или 18,7 миллиардов долларов на борьбу с курением. Наша страна занимает 2 место по подобным расходам. На первом месте расположены Соединённые Штаты Америки, которые в год тратят примерно 170 миллиардов долларов на борьбу с курением.
Руководитель Центра «Сколково» Наталья Комарова отметила, что если все россияне бросят курить, то медицинские расходы уменьшатся примерно на 7,9%. Также уменьшится и смертность населения. В прошлом году около 15% смертельных случаев было связано с курением.
В год Россия тратит более 1,3 триллионов рублей или 18,7 миллиардов долларов на борьбу с курением. Наша страна занимает 2 место по подобным расходам. На первом месте расположены Соединённые Штаты Америки, которые в год тратят примерно 170 миллиардов долларов на борьбу с курением.
Руководитель Центра «Сколково» Наталья Комарова отметила, что если все россияне бросят курить, то медицинские расходы уменьшатся примерно на 7,9%. Также уменьшится и смертность населения. В прошлом году около 15% смертельных случаев было связано с курением.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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