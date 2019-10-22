ИА «Ореанда-Новости». Роспатент озвучил самую необычную заявку на патент.

Её стал гаечный ключ, который подходит для работы в зимний период времени. Окрашен он в яркий красный цвет, чтобы ключ было тяжелее потерять. Рукоятка гаечного ключа имеет обогрев, который позволяет сохранять тепло рук на морозе.

Более 60 заявок на патент было одобрено ПАО «Татнефте» и МНТК «Микрохирургии глаза». Большую часть патентных заявок относились к обрабатывающемуся производству и сельскому хозяйству. Также патентные разработки затронули нефтедобывающее производство, электротехнику и медицинскую сферу.