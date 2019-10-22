22.10.2019, 01:02
В России озвучили самую оригинальную заявку на патент
ИА «Ореанда-Новости». Роспатент озвучил самую необычную заявку на патент.
Её стал гаечный ключ, который подходит для работы в зимний период времени. Окрашен он в яркий красный цвет, чтобы ключ было тяжелее потерять. Рукоятка гаечного ключа имеет обогрев, который позволяет сохранять тепло рук на морозе.
Более 60 заявок на патент было одобрено ПАО «Татнефте» и МНТК «Микрохирургии глаза». Большую часть патентных заявок относились к обрабатывающемуся производству и сельскому хозяйству. Также патентные разработки затронули нефтедобывающее производство, электротехнику и медицинскую сферу.
Её стал гаечный ключ, который подходит для работы в зимний период времени. Окрашен он в яркий красный цвет, чтобы ключ было тяжелее потерять. Рукоятка гаечного ключа имеет обогрев, который позволяет сохранять тепло рук на морозе.
Более 60 заявок на патент было одобрено ПАО «Татнефте» и МНТК «Микрохирургии глаза». Большую часть патентных заявок относились к обрабатывающемуся производству и сельскому хозяйству. Также патентные разработки затронули нефтедобывающее производство, электротехнику и медицинскую сферу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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