13.11.2018, 17:25
В России перестанут сажать за репосты и лайки
ИА «Ореанда-Новости». Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал Думе одобрить в первом чтении законопроекты о частичной декриминализации 282 статьи УК РФ об экстремизме. Пакет законопроектов внёс в Госдуму президент Владимир Путин.
Комитет по госстроительству предложил рассмотреть проекты законов 15 ноября. Руководитель комитета единоросс Павел Крашенинников отметил, что сегодня информации в интернете очень много, и растёт скорость её распространения в соцсетях. Глава комитета напомнил, что в России уже сложилась практика заводить уголовные дела за лайки и репосты, хотя они, по мнению Крашенинникова, «не представляют серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства».
С инициативой частично декриминализовать «экстремистскую» статью ранее выступил Владимир Путин. Он внёс в Госдуму соответствующий пакет документов. Так, в частности, предлагается перевести ответственность из уголовной в административную за совершение деяния, направленного на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенного публично, в том числе в СМИ и в интернете. Это все относится в первой части статьи 282 УК РФ. Отмечается, что уголовное дело нельзя будет открыть в отношении человека, который в первый раз совершил подобное преступление. Уголовная ответственность может наступить, если он совершил нарушение несколько раз в течение года.
Вторую часть этой статьи оставят без изменений. Отмечается, что её чаще применяют к тем, кто, например, пропагандирует в соцсетях деятельность запрещённых в России террористических организаций.
При этом ранее стало известно, что существующие дела по первой части стать 282 УК РФ пересмотрят или вообще прекратят. Закон может иметь обратную силу, если есть место декриминализации преступления или смягчения ответственности за него. В пояснительной записке к внесённым документам сказано, что сегодня привлечение к ответственности по статье 282 УК РФ не всегда обоснованно.
Комитет по госстроительству предложил рассмотреть проекты законов 15 ноября. Руководитель комитета единоросс Павел Крашенинников отметил, что сегодня информации в интернете очень много, и растёт скорость её распространения в соцсетях. Глава комитета напомнил, что в России уже сложилась практика заводить уголовные дела за лайки и репосты, хотя они, по мнению Крашенинникова, «не представляют серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства».
С инициативой частично декриминализовать «экстремистскую» статью ранее выступил Владимир Путин. Он внёс в Госдуму соответствующий пакет документов. Так, в частности, предлагается перевести ответственность из уголовной в административную за совершение деяния, направленного на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенного публично, в том числе в СМИ и в интернете. Это все относится в первой части статьи 282 УК РФ. Отмечается, что уголовное дело нельзя будет открыть в отношении человека, который в первый раз совершил подобное преступление. Уголовная ответственность может наступить, если он совершил нарушение несколько раз в течение года.
Вторую часть этой статьи оставят без изменений. Отмечается, что её чаще применяют к тем, кто, например, пропагандирует в соцсетях деятельность запрещённых в России террористических организаций.
При этом ранее стало известно, что существующие дела по первой части стать 282 УК РФ пересмотрят или вообще прекратят. Закон может иметь обратную силу, если есть место декриминализации преступления или смягчения ответственности за него. В пояснительной записке к внесённым документам сказано, что сегодня привлечение к ответственности по статье 282 УК РФ не всегда обоснованно.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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