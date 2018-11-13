Комитет по госстроительству предложил рассмотреть проекты законов 15 ноября. Руководитель комитета единоросс Павел Крашенинников отметил, что сегодня информации в интернете очень много, и растёт скорость её распространения в соцсетях. Глава комитета напомнил, чтоС инициативой частично декриминализовать «экстремистскую» статью ранее выступил Владимир Путин. Он внёс в Госдуму соответствующий пакет документов. Так, в частности, предлагается перевести ответственность из уголовной в административную за совершение деяния, направленного на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенного публично, в том числе в СМИ и в интернете. Это все относится в первой части статьи 282 УК РФ. Отмечается, чтоВторую часть этой статьи оставят без изменений. Отмечается, что её чаще применяют к тем, кто, например, пропагандирует в соцсетях деятельность запрещённых в России террористических организаций.При этом ранее стало известно, что существующие дела по первой части стать 282 УК РФ пересмотрят или вообще прекратят. Закон может иметь обратную силу, если есть место декриминализации преступления или смягчения ответственности за него.