ИА «Ореанда-Новости». В российском Минприроды сообщили, что в России впервые за 23 года изменили список животных, включённых в Красную книгу, пишет «Интерфакс».



Так, туда внесли 29 новых видов птиц и 14 млекопитающих.



В частности, в Красную книгу попали птицы - чернозобая гагара, малая колпица, серый гусь, гуменник, касатка, очковая гага, сибирская гага, камчатский тетеревятник, большой подорлик, большая белая куропатка, чернобрюхий глухарь, исландский песочник и другие.



Среди млекопитающих, которые первый попали в Красную книгу, - плотоядная косатка, сайгак, черношапочный сурок, крапчатый суслик, песец и другие.



В последний раз Красную книгу меняли в 1997 году.