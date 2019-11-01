ИА «Ореанда-Новости». Министерство финансов планирует распространить налоговый режим для самозанятых на все регионы.

Пока что нововведение находится на стадии уточнения сроков. Пока что крайней датой является 1 июля 2020 года.

Налоговый режим для самозанятых успешно прошёл проверку в нескольких регионах страны. Ими стали Москва, Подмосковье и Татарстан. Эксперимент прошёл успешно и показал, что население действительно "за" то, чтобы платить необходимые налоги.

Во время эксперимента больше 240 тысяч человек зарегистрировались в системе.

Со следующего года планируется увеличить количество участвующих людей и распространить программу по всей территории России. На следующей стадии налог начнёт действие в 19 субъектах. Это регионы-доноры, а также регионы, в которых есть миллионники.