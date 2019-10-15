ИА «Ореанда-Новости». Правительство хочет ввести одну единую платёжку для всех коммунальных услуг.

Об этом сообщили «Известия». Депутатами планируется поддержать законопроект, внесенный в Госдуму ещё в июне этого года. Проект должен ввести в законодательство новые понятия: ЕПД (единый платёжный документ) и «расчётный центр».

В платёжный документ нового образца будут включены управление, содержание и текущий ремонт дома. Кроме этого, в платёжку поместят строки за коммунальные услуги, капитальный ремонт и вывоз мусора. Множество различных платёжек приводит к путанице в ней граждан и к росту невыплаченных счетов по оплате услуг ЖКХ.

Новый тип платёжек будут доставлять «расчётные центры». На данный момент документы присылаются разными организациями, что также приводит к неразберихе и большому количеству «бумажек».