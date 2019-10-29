ИА «Ореанда-Новости». Минэкономразвития РФ предложило изменить подход к учёту бедности.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальный документ.

Изменения будут заключаться в верификации данных об уровне бедности информацией из ФНС и ПФР. То есть теперь Росстат будет дополнять свои данные о количестве бедного населения России данными о налогах и отчислениях в Пенсионный фонд.

Таким образом, будет известен более точный уровень дохода россиян. Это поможет уточнить надёжность результатов.

Кроме того, появится распределение населения на группы: семьи с несовершеннолетними детьми, граждане пожилого возраста и матери-одиночки. Росстат начнёт изучать условия жизни, доходы, общее финансовое положение, трудоустройство и иные факторы, которые могут повлиять на уровень бедности.

Систем учёта нуждающихся должна измениться с 2020 года.