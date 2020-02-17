Письмо с подобным предложением поступило на имя начальника ГУОБДД МВД России Михаила Черникова от депутата Госдумы Михаила Старшинова.Предложение связано с введением новых знаков дорожного движения, которое было одобрено 1 июля прошлого года.Чтобы ввести в действие нововведение, необходимо при регистрации транспортного средства проставлять экокласс в специально отведённой графе. В противном случае автомобиль будет отнесён к ТС с высоким уровнем выброса вредных веществ в атмосферу.