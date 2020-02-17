17.02.2020, 12:59
В России планируют присваивать всем машинам экокласс
ИА «Ореанда-Новости». В России планируют присваивать всем машинам экологический класс. Письмо с подобным предложением поступило на имя начальника ГУОБДД МВД России Михаила Черникова от депутата Госдумы Михаила Старшинова.
Предложение связано с введением новых знаков дорожного движения, которое было одобрено 1 июля прошлого года. Стоит отметить, что данные знаки пока ещё не установлены на российских дорогах, а только прописаны в новой редакции правил ГИБДД. Чтобы ввести в действие нововведение, необходимо при регистрации транспортного средства проставлять экокласс в специально отведённой графе. В противном случае автомобиль будет отнесён к ТС с высоким уровнем выброса вредных веществ в атмосферу.
Предложение связано с введением новых знаков дорожного движения, которое было одобрено 1 июля прошлого года. Стоит отметить, что данные знаки пока ещё не установлены на российских дорогах, а только прописаны в новой редакции правил ГИБДД. Чтобы ввести в действие нововведение, необходимо при регистрации транспортного средства проставлять экокласс в специально отведённой графе. В противном случае автомобиль будет отнесён к ТС с высоким уровнем выброса вредных веществ в атмосферу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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