ИА «Ореанда-Новости» Министр просвещения России Ольга Васильева в ответ на запрос депутата Государственной думы Дмитрия Свищева сообщила, что возглавляемое ею ведомство планирует совместно со специалистами разработать рекомендации для учителей, касающиеся их поведения в социальных сетях. Документ должен быть создан к началу нового учебного года.

Ранее Свищев предложил министру просвещения разработать концепцию по самовыражению учителей в соцсетях и дополнить Кодекс профессиональной этики педагогических работников соответствующими положениями.

До этого в Алтайском крае произошёл скандал со школьной учительницей Татьяной Кувшинниковой, которой пришлось уволиться из-за опубликованного в Интернете фотоснимка в купальнике. Протест против её увольнения поддержали многие российские педагоги.