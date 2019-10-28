Сегодня, 28 октября, Владимир Путин поручил всем министрам внести свои предложения о создании мер поощрений для несовершеннолетних бизнесменов, которые хотят. Министерство должно сформировать перечень грантов и патентов для молодёжи.В Правительство России необходимо внести предложения не только по государственной помощи для молодых бизнесменов, но и