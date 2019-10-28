28.10.2019, 22:57
В России планируют разрешить несовершеннолетним иметь бизнес
ИА «Ореанда-Новости». В правительстве обсуждается вопрос о разрешении ведения бизнеса лицами, не достигшими возраста 18 лет, сообщается на сайте Кремля.
Сегодня, 28 октября, Владимир Путин поручил всем министрам внести свои предложения о создании мер поощрений для несовершеннолетних бизнесменов, которые хотят вести деятельность в сфере высоких технологий. Министерство должно сформировать перечень грантов и патентов для молодёжи. Крайний срок подачи предложений - 01.02.2020 года. Ответственный за исполнения поручения - Дмитрий Медведев.
В Правительство России необходимо внести предложения не только по государственной помощи для молодых бизнесменов, но и изменения в законодательные акты, которые сейчас не разрешают заниматься предпринимательской деятельностью несовершеннолетним.
Сегодня, 28 октября, Владимир Путин поручил всем министрам внести свои предложения о создании мер поощрений для несовершеннолетних бизнесменов, которые хотят вести деятельность в сфере высоких технологий. Министерство должно сформировать перечень грантов и патентов для молодёжи. Крайний срок подачи предложений - 01.02.2020 года. Ответственный за исполнения поручения - Дмитрий Медведев.
В Правительство России необходимо внести предложения не только по государственной помощи для молодых бизнесменов, но и изменения в законодательные акты, которые сейчас не разрешают заниматься предпринимательской деятельностью несовершеннолетним.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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