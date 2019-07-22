ИА «Ореанда-Новости» Издание «Коммерсантъ» сообщило со ссылкой на министерство природных ресурсов и экологии России, что процедура получения охотничьего билета, которое даёт право на владение оружием, может быть ужесточена.

Представители ведомства полагают, что действующие правила являются скорее формальными, что они не дают гарантии получения необходимых знаний и навыков, которые требуются для охоты. В связи с этим сотрудники министерства разработали поправки, ориентированные на усложнение процедуры получения охотничьего билета. В настоящее время документ согласовывается с представителями других органов исполнительной власти РФ.

По действующим нормам достаточно получить от гражданина расписку об ознакомлении с требованиями так называемого охотничьего минимума, в который входят основные сведения о биологии диких животных, правила охоты и техники безопасности. В случае вступления в силу запланированных изменений граждане России, претендующие на получение охотничьего билета, должны будут подтверждать знание данных требований.