ИА «Ореанда-Новости». Новые дорожные неровности могут появиться в России уже к 2021 году.

Новые «лежачие полицейские» смогут самостоятельно определять момент, когда может понадобиться поднятый барьер. Нововведения сейчас на стадии обсуждения.

Новшество на дорогах страны обойдётся бюджету примерно в 8 миллионов рублей. Если власти одобрят проект, то через два года планируется запустить пилотные неровности.

Принцип работы прост и заключается в вычислении устройством соблюдения скоростного режима водителями автомобилей. Определяет это фото- или видеофиксация, соединенная с «лежачим полицейским», а тот уже в свою очередь принимает решение о необходимости поднятия барьера.

Для машин экстренных служб предполагается автоматический пропуск.