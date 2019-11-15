ИА «Ореанда-Новости». Росалкогольрегулирование планирует запретить водку с ароматизаторами и элементами декора.

Об это сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ Росалкогольрегулирования.

В России могут запретить производить водку с ароматизаторами синтетического происхождения и ненатуральными элементами декора. Основанием для будущего запрета служит новый технический регламент ЕАЭС, который вступит в силу через два года.

Новые правила гласят, что золотые и серебряные хлопья, медали, марки, ванили и продукты пчеловодства нельзя включать в состав водки.

Мнение производителей по этому вопросу однозначно. Они считают, что новые запреты значительно уменьшат нынешний ассортимент алкогольной продукции. Декорирование медалями и другими украшениями позволяет создавать напитки к специальным памятным датам. В случае принятия технического регламента, прибыль производителей водки уменьшится.