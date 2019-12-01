01.12.2019, 15:32
В России победили алкоголизм, заявляют в иностранных СМИ
ИА «Ореанда-Новости» Ссылающееся на данные ВОЗ французское издание Le Mond пишет о том, что РФ сумела значительно сократить потребление алкоголя. Также в материале заявлено, что в России было побеждено знаменитое "русское пьянство".
По данным ВОЗ, в РФ в период с 2003 по 2016 год сократилось более чем на 40 процентов потребление алкоголя на душу населения. Кроме того, жители России стали отдавать предпочтение вину и пиву и меньше употреблять крепкие напитки.
На 2017 годы на каждого жителя России, который старше 15 лет, в среднем проходилось 11 литров чистого алкоголя. Во Франции потребляют 11,7 литра чистого алкоголя. В среднем по Европе называется цифра 9,8 литра.
По мнению издания, введение ограничительных мер способствовало снижению потребления в России алкоголя. Среди мер, отмеченных изданием, значатся запрет на рекламу алкогольных напитков и ограничения на продажу несовершеннолетним алкоголя.
По данным ВОЗ, в РФ в период с 2003 по 2016 год сократилось более чем на 40 процентов потребление алкоголя на душу населения. Кроме того, жители России стали отдавать предпочтение вину и пиву и меньше употреблять крепкие напитки.
На 2017 годы на каждого жителя России, который старше 15 лет, в среднем проходилось 11 литров чистого алкоголя. Во Франции потребляют 11,7 литра чистого алкоголя. В среднем по Европе называется цифра 9,8 литра.
По мнению издания, введение ограничительных мер способствовало снижению потребления в России алкоголя. Среди мер, отмеченных изданием, значатся запрет на рекламу алкогольных напитков и ограничения на продажу несовершеннолетним алкоголя.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии