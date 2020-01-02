



Специалисты МЧС предлагают повысить оперативность реагирования на происшествия техногенного и природного характер, а также обеспечить принудительную эвакуацию из опасных зон. Согласно законопроекту, государственные и местные власти должны оповещать россиян об обязательной эвакуации и предоставлять все необходимы виды помощи, включая транспорт.Кроме этого, проект Федерального закона предусматривает введение административной ответственности для должностных лиц и организаций по статье 20.6 КоАП РФ.