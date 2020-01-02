02.01.2020, 19:43
В России подготовлен законопроект обязательной эвакуации населения из зон ЧС
ИА «Ореанда-Новости». В России подготовлен законопроект по обязательной эвакуации населения из зон чрезвычайных ситуаций, который может вступить в силу с апреля 2020 года.
Специалисты МЧС предлагают повысить оперативность реагирования на происшествия техногенного и природного характер, а также обеспечить принудительную эвакуацию из опасных зон. Согласно законопроекту, государственные и местные власти должны оповещать россиян об обязательной эвакуации и предоставлять все необходимы виды помощи, включая транспорт.
Правительство России должно определить состав и порядок эвакуационных мероприятий и регламентировать алгоритм экстренных действий органов власти и местных жителей зон ЧС.
Кроме этого, проект Федерального закона предусматривает введение административной ответственности для должностных лиц и организаций по статье 20.6 КоАП РФ.
Специалисты МЧС предлагают повысить оперативность реагирования на происшествия техногенного и природного характер, а также обеспечить принудительную эвакуацию из опасных зон. Согласно законопроекту, государственные и местные власти должны оповещать россиян об обязательной эвакуации и предоставлять все необходимы виды помощи, включая транспорт.
Правительство России должно определить состав и порядок эвакуационных мероприятий и регламентировать алгоритм экстренных действий органов власти и местных жителей зон ЧС.
Кроме этого, проект Федерального закона предусматривает введение административной ответственности для должностных лиц и организаций по статье 20.6 КоАП РФ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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