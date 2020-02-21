21.02.2020, 18:41
В России подорожали лекарства
ИА «Ореанда-Новости». В России впервые за 4 года возросла наценка на лекарственные препараты. В среднем она составляет 24,6%.
Исследование цен на медикаменты проводили специалисты организации DSM Group в феврале 2020 года. По полученным результатам, наценка на лекарства составляет от 20% до 30% в зависимости от производителей и сегмента использования препарата. Самые высокие наценки были выявлены на средствах для кожи, противопаразитарных средствах и лекарствах от простуды в размере 29,7%, 28,1% и 27% соответственно.
По мнению экспертов DSM Group, рост наценки напрямую связан с падением спроса на медикаменты.
Стоит отметить, что за 2019 год россияне приобрели медицинских препаратов на сумму более 1 триллиона рублей по сравнению с 2018 годом.
Исследование цен на медикаменты проводили специалисты организации DSM Group в феврале 2020 года. По полученным результатам, наценка на лекарства составляет от 20% до 30% в зависимости от производителей и сегмента использования препарата. Самые высокие наценки были выявлены на средствах для кожи, противопаразитарных средствах и лекарствах от простуды в размере 29,7%, 28,1% и 27% соответственно.
По мнению экспертов DSM Group, рост наценки напрямую связан с падением спроса на медикаменты.
Стоит отметить, что за 2019 год россияне приобрели медицинских препаратов на сумму более 1 триллиона рублей по сравнению с 2018 годом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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