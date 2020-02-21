Исследование цен на медикаменты проводили специалисты организации DSM Group в феврале 2020 года. По полученным результатам, наценка на лекарства составляет от 20% до 30% в зависимости от производителей и сегмента использования препарата.По мнению экспертов DSM Group, рост наценки напрямую связан с падением спроса на медикаменты.Стоит отметить, что за 2019 год россияне приобрели медицинских препаратов на сумму более 1 триллиона рублей по сравнению с 2018 годом.