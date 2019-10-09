ИА «Ореанда-Новости». По итогам третьего квартала этого года в стране повысилась арендная плата.

В большинстве российских городов к октябрю повысилась арендная плата за жильё. Об этом сообщил портал «Мир квартир».

В некоторых городах, например в Мурманске, Туле, Улан-Удэ и Череповце, ставки подросли особенно заметно. В этих населённых пунктах они превысили предыдущую планку на 18%.

По стране аренда однокомнатных квартир также выросла на 4% и достиг примерно 13 тысяч рублей. Незначительное падение цен было зафиксировано лишь в нескольких городах.

Такие изменения произошли по причине роста цен на жильё. Семьи, ранее планировавшие приобрести свою собственную площадь, теперь не могут. Поэтому всё чаще подписываются договоры аренды на длительный период. Многие пускают накопленные средства на расширение или ремонт снятой квартиры.