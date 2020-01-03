03.01.2020, 19:48
В России подсчитали количество самолётных хулиганов за 2019 год
ИА «Ореанда-Новости». В России подсчитали количество самолётных хулиганов за 2019 год, сообщает издательство «ТАСС».
812 россиян были задержаны за нарушение норм поведения на бортах самолётов в прошлом году. 366 из них находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. В отношении 13 россиян были возбуждены уголовные дела за хулиганство и противоправные действия, которые были совершены в ходе перелёта по России. Некоторые россияне были внесены в чёрный список пассажиров, то есть в дальнейшем они не смогут воспользоваться услугами авиаперевозчиков.
Стоит отметить, что в 2018 году количество дебоширов было на 13% больше и составляла 934 человека, 490 из которых находились в состоянии алкогольного опьянения. На это указал официальный представитель МВД Ирина Волк.
812 россиян были задержаны за нарушение норм поведения на бортах самолётов в прошлом году. 366 из них находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. В отношении 13 россиян были возбуждены уголовные дела за хулиганство и противоправные действия, которые были совершены в ходе перелёта по России. Некоторые россияне были внесены в чёрный список пассажиров, то есть в дальнейшем они не смогут воспользоваться услугами авиаперевозчиков.
Стоит отметить, что в 2018 году количество дебоширов было на 13% больше и составляла 934 человека, 490 из которых находились в состоянии алкогольного опьянения. На это указал официальный представитель МВД Ирина Волк.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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