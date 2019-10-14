14.10.2019, 20:49
В России полностью отключили аналоговое телевидении
ИА «Ореанда-Новости». Сегодня, 14 октября, полностью отключили аналоговое телевидение по всей России.
Космонавтов Александром Сквордцовым было проведено полное отключение в России аналогового телевещания. Международная космическая станция провела прямую трансляцию, в которой российский космонавт нажатие кнопки провёл данную процедуру на фоне символа цифрового ТВ.
Россияне должны были полностью перейти на цифровое или эфирное телевещания до 13 октября 2019 года включительно. Эфирное телевидение включает в себя 20 бесплатных каналов. Эфирное вещание покрывает 98,4% территории всей России.
Космонавтов Александром Сквордцовым было проведено полное отключение в России аналогового телевещания. Международная космическая станция провела прямую трансляцию, в которой российский космонавт нажатие кнопки провёл данную процедуру на фоне символа цифрового ТВ.
Россияне должны были полностью перейти на цифровое или эфирное телевещания до 13 октября 2019 года включительно. Эфирное телевидение включает в себя 20 бесплатных каналов. Эфирное вещание покрывает 98,4% территории всей России.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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