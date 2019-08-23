ИА «Ореанда-Новости» По данным Росстата, в начале 2019 года в России насчитывалось более 20 582 тысяч жителей в возрасте 100 лет и старше. Эта цифра является рекордной.

По сравнению с 2017 годом прирост составил 17 %. «Численность людей, перешагнувших столетний рубеж, растет уверенными темпами уже восемь лет подряд и за это время почти утроилась», – сказано в посвящённой этой теме публикации «Известий».

Среди долгожителей большинство составляют женщины – 14 687 человек, это более 70 %.

«Известия» отмечают, что увеличение количества граждан столь преклонного возраста объясняется не только повышением уровня жизни в стране, но и усовершенствованием, применяемых специалистами-статистиками методик подсчёта.