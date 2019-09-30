За минувшие сутки в стране ликвидировали семь лесных пожаров площадью 94 га. На данный момент в России действующих пожаров нет.Отмечается, что в тушении пожаров были заняты 100 человек, в их распоряжении было 24 единицы техники, также 13 воздушных судов участвовали в мониторинге обстановки, а два воздушных судна - в тушении.