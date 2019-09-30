30.09.2019, 08:02
В России потушили все лесные пожары
ИА «Ореанда-Новости». Все пожары в российских лесах потушены, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФБУ «Авиалесоохрана».
За минувшие сутки в стране ликвидировали семь лесных пожаров площадью 94 га. На данный момент в России действующих пожаров нет.
Отмечается, что в тушении пожаров были заняты 100 человек, в их распоряжении было 24 единицы техники, также 13 воздушных судов участвовали в мониторинге обстановки, а два воздушных судна - в тушении.
За минувшие сутки в стране ликвидировали семь лесных пожаров площадью 94 га. На данный момент в России действующих пожаров нет.
Отмечается, что в тушении пожаров были заняты 100 человек, в их распоряжении было 24 единицы техники, также 13 воздушных судов участвовали в мониторинге обстановки, а два воздушных судна - в тушении.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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