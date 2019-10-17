Это составляет более 3 миллионов россиян в возрастном критерии от 15 лет. В августе 2019 года не работало 4,3% от трудоспособного населения.Всего по данным службы занятостиПо России процентное соотношение трудоспособных граждан и подростков составляет 51% и 49% соответственно.