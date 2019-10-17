17.10.2019, 19:29
В России повысился процент безработных граждан
ИА «Ореанда-Новости». За сентябрь 2019 года процент безработных граждан в России увеличился на 0,2%, что составляет 3,4 миллиона россиян.
Росстат РФ сообщил, что в прошлом месяце без работы было 4,5% от всего населения трудоспособного возраста. Это составляет более 3 миллионов россиян в возрастном критерии от 15 лет. В августе 2019 года не работало 4,3% от трудоспособного населения.
Всего по данным службы занятости на биржах труда зарегистрировано менее 1 миллиона человек. Выплаты по безработице получали 500 тысяч россиян по всей стране.
По России процентное соотношение трудоспособных граждан и подростков составляет 51% и 49% соответственно.
Росстат РФ сообщил, что в прошлом месяце без работы было 4,5% от всего населения трудоспособного возраста. Это составляет более 3 миллионов россиян в возрастном критерии от 15 лет. В августе 2019 года не работало 4,3% от трудоспособного населения.
Всего по данным службы занятости на биржах труда зарегистрировано менее 1 миллиона человек. Выплаты по безработице получали 500 тысяч россиян по всей стране.
По России процентное соотношение трудоспособных граждан и подростков составляет 51% и 49% соответственно.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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