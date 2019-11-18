Данный запрет предлагают ввести на федеральном уровне. Также сказано о том, что регионы в некоторые дни смогут устанавливать полный запрет на продажу спиртного. К примеру, предлагается запрещать реализацию алкоголя в дни, когда проходят спортивные мероприятия.Депутатом Госдумы Николаем Говориным было заявлено, что эти меры будут направлены на то, чтобы сократить количество ДТП и преступлений, которые совершаются гражданами России в состоянии алкогольного опьянения.