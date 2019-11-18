18.11.2019, 08:04
В России появилось предложение о сокращении времени продажи алкоголя
ИА «Ореанда-Новости» Огранизацией "Общероссийский народный фронт" было создано предложение о запрете продаж в России алкогольных напитков после 22:00. Письма с этим предложением организация направила в Минздрав и в Минтруд, а также правительству. Об этом рассказывается в материале "Известий".
Данный запрет предлагают ввести на федеральном уровне. Также сказано о том, что регионы в некоторые дни смогут устанавливать полный запрет на продажу спиртного. К примеру, предлагается запрещать реализацию алкоголя в дни, когда проходят спортивные мероприятия.
Депутатом Госдумы Николаем Говориным было заявлено, что эти меры будут направлены на то, чтобы сократить количество ДТП и преступлений, которые совершаются гражданами России в состоянии алкогольного опьянения.
Данный запрет предлагают ввести на федеральном уровне. Также сказано о том, что регионы в некоторые дни смогут устанавливать полный запрет на продажу спиртного. К примеру, предлагается запрещать реализацию алкоголя в дни, когда проходят спортивные мероприятия.
Депутатом Госдумы Николаем Говориным было заявлено, что эти меры будут направлены на то, чтобы сократить количество ДТП и преступлений, которые совершаются гражданами России в состоянии алкогольного опьянения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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