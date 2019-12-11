Они предлагают узаконить её прохождение по номеру мобильного телефона, водительскому удостоверению, паспорту. Также предлагается закрепить законом прохождение идентификации через Единую биометрическую систему.По заявлению представителей компаний "Яндекс. Деньги", Webmoney, Qiwi, РНКО "Единая касса", в развитии банковского рынка электронные деньги играют заметную роль. Несмотря на это, недавно были ограничены возможности неидентифицированных кошельков. Теперь запрещено снятия ранее допустимых 5 тысяч рублей. Постепенно также вводятся ограничения на пополнение наличными кошельков, которые неперсонифицированы.Для снижения негативного влияния на россиян принятых решений участники ассоциации предлагают упростить идентификацию тех, кто владеет электронными кошельками.