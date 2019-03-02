Отмечается, что в новый реестр также попадут не только родители, но и опекуны и поручители, которых отстранили от воспитания детей за невыполнение своих обязанностей.Авторы проекта закона предлагают ещё увеличить список обязательной к сбору и обработке информации о несовершеннолетних.Если инициатива будет одобрена, то поправки внесут в закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей».По мнению авторов документа, создание реестра поможет избежать ситуаций, когда детей отдают на воспитание людям, которые в принципе не могут быть усыновителями, опекунами или попечителями. Подчёркивается, что сегодня сведения о трудоустройстве и образовании лица, претендующего на ребёнка, заполняется в свободной форме. Из-за этого зачастую нет полноценной картины, в какую семью отдают ребёнка.Ранее российское Минпросвещения выступило с инициативой изменить порядок усыновления и опеки детей, а также ужесточить требования к приемным родителям.. Кроме того, в ведомстве уверены, что необходимо обязать приемных родителей проходить социально-психологическое обследование. Такие меры, по мнению экспертов, помогут защитить детей, ведь в последнее время всё чаще становится известно о трагических случаях с малышами, которые случились по вине приемных родителей или опекунов.