02.03.2019, 18:47
В России появится реестр недобросовестных родителей
ИА «Ореанда-Новости». В Госдуму внесли законопроект о создании в стране реестра тех, кого лишили родительских прав. Об этом сообщают «Известия».
Отмечается, что в новый реестр также попадут не только родители, но и опекуны и поручители, которых отстранили от воспитания детей за невыполнение своих обязанностей.
В списке будут указаны персональные данные людей, дату, когда они попали в реестр, а также основания для выбытия из него. Авторы проекта закона предлагают ещё увеличить список обязательной к сбору и обработке информации о несовершеннолетних.
Если инициатива будет одобрена, то поправки внесут в закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей».
По мнению авторов документа, создание реестра поможет избежать ситуаций, когда детей отдают на воспитание людям, которые в принципе не могут быть усыновителями, опекунами или попечителями. Подчёркивается, что сегодня сведения о трудоустройстве и образовании лица, претендующего на ребёнка, заполняется в свободной форме. Из-за этого зачастую нет полноценной картины, в какую семью отдают ребёнка.
При этом законопроектом также предполагается усовершенствование порядка межведомственного обмена информацией о родителях, попавших в этот реестр. Таким образом, люди, которых лишили родительских прав в одном регионе, не смогут взять под опеку детей в другом.
Ранее российское Минпросвещения выступило с инициативой изменить порядок усыновления и опеки детей, а также ужесточить требования к приемным родителям. В частности, в министерстве предложили запретить усыновлять больше одного ребёнка в год. Кроме того, в ведомстве уверены, что необходимо обязать приемных родителей проходить социально-психологическое обследование. Такие меры, по мнению экспертов, помогут защитить детей, ведь в последнее время всё чаще становится известно о трагических случаях с малышами, которые случились по вине приемных родителей или опекунов.
Отмечается, что в новый реестр также попадут не только родители, но и опекуны и поручители, которых отстранили от воспитания детей за невыполнение своих обязанностей.
В списке будут указаны персональные данные людей, дату, когда они попали в реестр, а также основания для выбытия из него. Авторы проекта закона предлагают ещё увеличить список обязательной к сбору и обработке информации о несовершеннолетних.
Если инициатива будет одобрена, то поправки внесут в закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей».
По мнению авторов документа, создание реестра поможет избежать ситуаций, когда детей отдают на воспитание людям, которые в принципе не могут быть усыновителями, опекунами или попечителями. Подчёркивается, что сегодня сведения о трудоустройстве и образовании лица, претендующего на ребёнка, заполняется в свободной форме. Из-за этого зачастую нет полноценной картины, в какую семью отдают ребёнка.
При этом законопроектом также предполагается усовершенствование порядка межведомственного обмена информацией о родителях, попавших в этот реестр. Таким образом, люди, которых лишили родительских прав в одном регионе, не смогут взять под опеку детей в другом.
Ранее российское Минпросвещения выступило с инициативой изменить порядок усыновления и опеки детей, а также ужесточить требования к приемным родителям. В частности, в министерстве предложили запретить усыновлять больше одного ребёнка в год. Кроме того, в ведомстве уверены, что необходимо обязать приемных родителей проходить социально-психологическое обследование. Такие меры, по мнению экспертов, помогут защитить детей, ведь в последнее время всё чаще становится известно о трагических случаях с малышами, которые случились по вине приемных родителей или опекунов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии