12.02.2020, 18:13
В России появится система мониторинга выполнения нацпроектов
ИА «Ореанда-Новости». Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что в России будет создана информационно-аналитическая система мониторинга национальных проектов позволит видеть картину их выполнения, пишет «Интерфакс».
По словам Мишустина, этапы выполнения национальных проектов должны видеть на всех уровнях, в том числе и те министры, которые отвечают за тот или иной нацпроект. Так они смогут наблюдать за ситуацией в онлайн-режиме.
В систему будут аккумулироваться данные практически всех ведомств. Это поможет оценивать риски и прогнозировать возможные отклонения в выполнении.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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