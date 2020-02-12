ИА «Ореанда-Новости». Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что в России будет создана информационно-аналитическая система мониторинга национальных проектов позволит видеть картину их выполнения, пишет «Интерфакс».



По словам Мишустина, этапы выполнения национальных проектов должны видеть на всех уровнях, в том числе и те министры, которые отвечают за тот или иной нацпроект. Так они смогут наблюдать за ситуацией в онлайн-режиме.



В систему будут аккумулироваться данные практически всех ведомств. Это поможет оценивать риски и прогнозировать возможные отклонения в выполнении.