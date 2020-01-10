ИА «Ореанда-Новости». В РФ появится перечень самых востребованных должностей среди учителей.

Правительство РФ выпустило распоряжение, которым одобрило появление в России перечня самых востребованных учительских профессий. Новшество появится в рамках национального проекта «Образование».

Так, за обеспеченностью школ России кадрами теперь будет вестись ежегодный мониторинг. Таким образом, у властей получится выявить должности, которых не хватает в учебных заведениях страны. Также особое внимание планируют уделять оценке региональной оплаты педагогического труда.

Кроме того, будет определяться необходимость в подготовке кадров по программам высшего образования.