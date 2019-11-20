Также Ирина Волк сказала, что браконьеры осуществляли незаконную деятельность под прикрытием научно-исследовательского института.По словам Волк, оперативниками ГУ МВД по Волгоградской области и представителями Росгвардии были задержаны участники преступной группировки, которых подозревают в незаконном вылове рыбы. Операция по задержанию браконьеров проходила в акватории Цимлянского водохранилища. Были задержаны с поличным 11 жителей близлежащих районов Волгоградской области.Со слов Ирины Волк, предполагается, что группу организовал один из работников НИИ озерного и речного рыбного хозяйства.