20.11.2019, 07:34
В России поймали браконьеров, которые действовали под прикрытием НИИ
ИА «Ореанда-Новости» Представителем МВД России Ириной Волк было заявлено, что силовиками пресечен в Волгоградской области незаконный вылов рыбы. Также Ирина Волк сказала, что браконьеры осуществляли незаконную деятельность под прикрытием научно-исследовательского института.
По словам Волк, оперативниками ГУ МВД по Волгоградской области и представителями Росгвардии были задержаны участники преступной группировки, которых подозревают в незаконном вылове рыбы. Операция по задержанию браконьеров проходила в акватории Цимлянского водохранилища. Были задержаны с поличным 11 жителей близлежащих районов Волгоградской области.
Со слов Ирины Волк, предполагается, что группу организовал один из работников НИИ озерного и речного рыбного хозяйства.
По словам Волк, оперативниками ГУ МВД по Волгоградской области и представителями Росгвардии были задержаны участники преступной группировки, которых подозревают в незаконном вылове рыбы. Операция по задержанию браконьеров проходила в акватории Цимлянского водохранилища. Были задержаны с поличным 11 жителей близлежащих районов Волгоградской области.
Со слов Ирины Волк, предполагается, что группу организовал один из работников НИИ озерного и речного рыбного хозяйства.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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